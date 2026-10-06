Husqvarna AB Aktie 613934 / SE0001662222
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Husqvarna AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Husqvarna AB wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,223 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Husqvarna AB noch -0,020 SEK je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Husqvarna AB mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,02 Prozent verringert.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,13 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,09 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 45,16 Milliarden SEK, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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