Husqvarna A b Aktie 2522755 / SE0001662230
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Husqvarna A B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Husqvarna A B veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,223 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,02 Prozent auf 9,20 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,13 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 45,16 Milliarden SEK, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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