Erste Schätzungen: Huntington Ingalls Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Huntington Ingalls Industries äussert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,36 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,68 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Huntington Ingalls Industries nach den Prognosen von 11 Analysten 3,38 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,65 USD, gegenüber 15,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 13,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,48 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch