Huntington Bancshares Aktie 940208 / US4461501045
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Huntington Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Huntington Bancshares wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huntington Bancshares 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,82 Milliarden USD aus – eine Minderung von 11,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Huntington Bancshares einen Umsatz von 3,19 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,39 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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