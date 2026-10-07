Humana AB Aktie 31897249 / SE0008040653
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Quartalsergebnisse
Humana AB öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,40 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,61 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,49 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 SEK im Vergleich zu 4,73 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 10,28 Milliarden SEK, gegenüber 10,01 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Humana AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Humana AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Humana AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Humana AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Humana AB
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.