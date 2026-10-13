Hulic Aktie 763877 / JP3360800001
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hulic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hulic wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 27,00 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Hulic einen Gewinn von 20,73 JPY je Aktie eingefahren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 29,32 Prozent auf 160,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 124,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 164,17 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 150,50 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 895,66 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 727,45 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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