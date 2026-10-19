Hugo Boss Aktie 20504435 / US4445601069
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hugo Boss mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hugo Boss wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,714 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hugo Boss für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,45 Milliarden USD, gegenüber 4,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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