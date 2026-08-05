Erste Schätzungen: Hufvudstaden (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hufvudstaden (A) veröffentlicht voraussichtlich am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,45 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,900 SEK je Aktie vermeldet.

Hufvudstaden (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 632,1 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,71 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,18 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch