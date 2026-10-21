Hudson Pacific Properties Aktie 150870021 / US4440974065
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hudson Pacific Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hudson Pacific Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,730 USD. Dies würde einen Gewinn von 65,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Hudson Pacific Properties -2,100 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 181,6 Millionen USD gegenüber 187,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,840 USD, gegenüber -12,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 720,1 Millionen USD im Vergleich zu 834,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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