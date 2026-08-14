Huaxin Cement Aktie 117806257 / CNE1000057N3
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Huaxin Cement vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Huaxin Cement wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,473 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,450 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Huaxin Cement nach der Prognose von 1 Analyst 11,51 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,59 Milliarden HKD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,03 HKD, gegenüber 1,49 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 47,05 Milliarden HKD im Vergleich zu 38,08 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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