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Huaxin Cement Aktie 117806257 / CNE1000057N3

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Huaxin Cement legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Huaxin Cement
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Huaxin Cement wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,691 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Huaxin Cement noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 23,01 Prozent auf 12,08 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,82 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 HKD, während im vorherigen Jahr noch 1,49 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,31 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 38,08 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.ch

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