Erste Schätzungen: Huatai Securities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Huatai Securities lässt sich voraussichtlich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Huatai Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,558 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 12,15 Prozent auf 10,36 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,13 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,73 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 42,08 Milliarden CNY, gegenüber 51,98 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch