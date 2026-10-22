Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9201 -0.7%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 66’772 -3.7%  Dollar 0.8207 -0.5%  Öl 113.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156Galderma133539272
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Krypto-Markt Südkorea: KI-Coins überholen XRP im Handelsranking
Themen-ETFs im Blick: So funktionieren Metaverse-ETFs
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Suche...

Hua Hong Semiconductor Aktie 24749747 / HK0000218211

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hua Hong Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hua Hong Semiconductor
7.62 EUR -9.39%
Kaufen Verkaufen

Hua Hong Semiconductor wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,042 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hua Hong Semiconductor noch 0,110 HKD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 780,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,99 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 3,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,71 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Analysen zu Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
22.10.26 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
22.10.26 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S1BOOU
Short 16’057.91 8.87 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SRVNBU
Long 13’633.92 13.73 SFBNWU
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit Abschlägen
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.