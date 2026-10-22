Hua Hong Semiconductor Aktie 24749747 / HK0000218211
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hua Hong Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hua Hong Semiconductor wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,042 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hua Hong Semiconductor noch 0,110 HKD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 780,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,99 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 3,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,71 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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