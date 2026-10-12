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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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Vor Zahlenvorlage 12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HSBC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: HSBC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HSBC gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

HSBC Holdings
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HSBC wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,442 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 0,210 GBP je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 19,19 Milliarden USD für HSBC, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,98 Milliarden GBP erzielt wurde.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,920 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 74,69 Milliarden USD, gegenüber 105,01 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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