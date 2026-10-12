HSBC Holdings Aktie 830650 / US4042804066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HSBC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HSBC wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HSBC in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 19,19 Milliarden USD im Vergleich zu 37,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,57 USD, gegenüber 6,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 74,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: HSBC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: HSBC gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.26
|HSBC-Aktie in Grün: Australien-Kredite in Milliardendeal an Blackstone veräussert (Dow Jones)
|
24.07.26
|Allianz greift zu: Milliarden-Deal mit HSBC in Singapur besiegelt - Aktien im Plus (Dow Jones)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26