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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Diese Kennzahlen sehen Analysten für die HP-Bilanz voraus.
HP wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,752 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 2,65 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 59,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 55,33 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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