HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: HOYA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HOYA präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 194,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 161,95 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,45 Prozent auf 263,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 234,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 831,31 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 743,93 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.049,21 Milliarden JPY, gegenüber 947,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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