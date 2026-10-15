Erste Schätzungen: HOYA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HOYA stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,28 USD im Vergleich zu 4,94 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 6,66 Milliarden USD, gegenüber 6,29 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch