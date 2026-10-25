Erste Schätzungen: House Foods Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

House Foods Group lässt sich voraussichtlich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird House Foods Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 46,84 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte House Foods Group noch 40,82 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll House Foods Group nach der Prognose von 1 Analyst 78,50 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,90 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 164,71 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 79,72 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 321,53 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 316,98 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch