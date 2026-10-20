Erste Schätzungen: Host Hotels Resorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Host Hotels Resorts äussert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,095 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Host Hotels Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 6,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch