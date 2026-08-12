Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Hormel Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hormel Foods wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,353 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Hormel Foods 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,05 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hormel Foods 3,03 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,870 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,11 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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