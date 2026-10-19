Erste Schätzungen: Horace Mann Educators vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Horace Mann Educators wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Horace Mann Educators im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,40 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Horace Mann Educators in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 27,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 320,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 438,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,85 USD aus. Im Vorjahr waren 3,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch