Erste Schätzungen: Honeywell Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Honeywell Technologies wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,72 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Honeywell Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,01 Milliarden USD im Vergleich zu 10,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,30 USD, gegenüber 14,72 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 20,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,44 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch