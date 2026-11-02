Erste Schätzungen: Home Depot vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Home Depot gibt voraussichtlich am 17.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

32 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,83 USD aus. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 28 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 42,77 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 41,35 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 14,23 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 164,68 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net