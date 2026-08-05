Holmen AB Registered b Aktie 41359974 / SE0011090018
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Holmen Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Holmen Registered B wird voraussichtlich am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,48 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Holmen Registered B noch 3,87 SEK je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,48 Prozent auf 5,38 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,57 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,32 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 18,47 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,76 Milliarden SEK, gegenüber 22,06 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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