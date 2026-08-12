Erste Schätzungen: Hoejgaard B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hoejgaard B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,670 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Hoejgaard B einen Gewinn von 8,76 DKK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,62 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 1,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hoejgaard B einen Umsatz von 2,68 Milliarden DKK eingefahren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,85 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 35,00 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 10,14 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 10,23 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch