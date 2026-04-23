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Hoegh Autoliners ASA Registered Shs Aktie 114974097 / NO0011082075

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
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Hoegh Autoliners ASA Registered äussert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hoegh Autoliners ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,559 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,97 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 356,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,65 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 27,93 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,40 Milliarden USD im Vergleich zu 14,80 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch