Hoegh Autoliners ASA Registered Shs Aktie 114974097 / NO0011082075
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hoegh Autoliners ASA Registered stellt voraussichtlich am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,377 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hoegh Autoliners ASA Registered noch 6,70 NOK je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 346,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 3,79 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 27,93 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,80 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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