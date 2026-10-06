HMS Networks AB Registered Shs Aktie 36954778 / SE0009997018
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: HMS Networks Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HMS Networks Registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,86 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,26 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,64 Prozent auf 1,02 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 894,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,18 SEK, gegenüber 8,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4,07 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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