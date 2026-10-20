Erste Schätzungen: HKScan A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HKScan A gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,055 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HKScan A 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,20 Prozent auf 255,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR im Vergleich zu -0,050 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden EUR, gegenüber 996,4 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch