HKScan a Aktie 572178 / FI0009006308
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HKScan A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
HKScan A gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,055 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HKScan A 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,20 Prozent auf 255,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR im Vergleich zu -0,050 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden EUR, gegenüber 996,4 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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