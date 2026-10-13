Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hitachi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hitachi wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 54,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hitachi ein EPS von 61,62 JPY je Aktie vermeldet.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.529,08 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Hitachi für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.933,73 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 215,94 JPY im Vergleich zu 176,76 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 11.879,10 Milliarden JPY, gegenüber 10.586,78 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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