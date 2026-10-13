Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Aktie 761900 / US4335785071
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hitachi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hitachi öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,344 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,25 Prozent auf 18,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi noch 17,15 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 74,97 Milliarden USD im Vergleich zu 70,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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