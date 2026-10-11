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Hisense Kelon Electrical Holdings Aktie 494847 / CNE100000353

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hisense Kelon Electrical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hisense Kelon Electrical Holdings
2.43 EUR 0.50%
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Hisense Kelon Electrical wird voraussichtlich am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,536 CNY je Aktie gegenüber 0,590 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,38 Milliarden CNY für Hisense Kelon Electrical, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 24,25 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,19 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,53 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 88,39 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 95,10 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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