Erste Schätzungen: HIS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HIS wird voraussichtlich am 13.09.2023 das Zahlenwerk zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -6,482 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -85,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HIS in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 56,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -38,107 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -130,000 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 306,17 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 142,79 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch