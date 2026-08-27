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27.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: HIS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

H.I.S
1167.00 JPY -1.10%
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HIS wird voraussichtlich am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -55,354 JPY. Dies würde einen Verlust von 105,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem HIS -26,980 JPY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 88,71 Milliarden JPY gegenüber 85,01 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,83 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 63,16 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 404,82 Milliarden JPY, gegenüber 373,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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