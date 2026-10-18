Erste Schätzungen: Hinge Health, A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hinge Health, A lädt voraussichtlich am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,596 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hinge Health, A noch -0,020 USD je Aktie verloren.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 45,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hinge Health, A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 224,8 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie, gegenüber -5,360 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 860,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 587,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch