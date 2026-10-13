Hindustan Unilever Aktie 1102544 / INE030A01027
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hindustan Unilever stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hindustan Unilever präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
9 Analysten schätzen, dass Hindustan Unilever für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,79 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,43 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 173,58 Milliarden INR gegenüber 162,41 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 48,12 INR aus. Im Vorjahr waren 64,01 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 39 Analysten im Durchschnitt 700,36 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 643,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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