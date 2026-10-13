Erste Schätzungen: HF Sinclair vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HF Sinclair wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,67 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HF Sinclair noch 2,15 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 22,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,91 Milliarden USD gegenüber 7,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 18,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,08 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 34,95 Milliarden USD, gegenüber 26,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch