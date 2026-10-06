Hexcel Aktie 337618 / US4282911084
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Hexcel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hexcel veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,489 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexcel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 503,1 Millionen USD gegenüber 448,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,37 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 2,09 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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