Hexatronic Group AB Registered Shs Aktie 119399884 / SE0018040677
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Hexatronic Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hexatronic Group Registered öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,623 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,590 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,26 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 13,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hexatronic Group Registered einen Umsatz von 1,98 Milliarden SEK eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,26 SEK im Vergleich zu -0,070 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,38 Milliarden SEK, gegenüber 7,25 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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