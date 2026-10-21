Hexagon Composites ASA Aktie 565936 / NO0003067902
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hexagon Composites ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hexagon Composites ASA öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hexagon Composites ASA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,075 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,800 NOK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 63,74 Prozent auf 876,4 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 535,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,485 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,030 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,14 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,95 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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