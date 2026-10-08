Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hexagon (ADRs) wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 24,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,15 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,359 USD je Aktie, gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,72 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch