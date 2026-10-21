Hertz Global Holdings Aktie 112420011 / US42806J7000
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hertz Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hertz Global stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,247 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hertz Global noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,62 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,778 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,410 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,19 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,50 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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