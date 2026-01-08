Erste Schätzungen: Heritage Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Heritage Financial öffnet voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Heritage Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 19,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 66,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 252,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 317,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch