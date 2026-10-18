Herbalife Aktie 2002103 / KYG4412G1010
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Herbalife stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Herbalife wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,618 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 47,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Herbalife nach den Prognosen von 4 Analysten 1,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,27 Milliarden USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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