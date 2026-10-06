Heba Fastighets AB Registered b Aktie 118964632 / SE0017911480
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Heba Fastighets Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Heba Fastighets Registered B äussert sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Heba Fastighets Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,23 Prozent auf 162,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 SEK im Vergleich zu 1,80 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 644,0 Millionen SEK, gegenüber 605,5 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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