Erste Schätzungen: Healthcare Trust of America A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Healthcare Trust of America A gibt voraussichtlich am 16.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,116 USD. Das entspräche einem Verlust von 28,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,090 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Healthcare Trust of America A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 334,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 329,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,739 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 969,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch