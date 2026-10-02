HDFC Bank Aktie 1266337 / US40415F1012
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02.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HDFC Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
HDFC Bank wird voraussichtlich am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HDFC Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,382 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll HDFC Bank 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,99 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 63,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HDFC Bank 13,58 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 42 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten durchschnittlich auf 20,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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