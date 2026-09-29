Erste Schätzungen: HDB Financial Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HDB Financial Services gibt voraussichtlich am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass HDB Financial Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,75 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,01 INR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,26 Milliarden INR – ein Minus von 29,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HDB Financial Services 45,45 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 39,83 INR je Aktie, gegenüber 30,97 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 132,29 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 184,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch