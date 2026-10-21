HCI Group Aktie 21505945 / US40416E1038
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HCI Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HCI Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,96 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,90 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 247,8 Millionen USD gegenüber 216,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,93 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 22,72 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 981,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 901,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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